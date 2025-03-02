Siirt'te kaybolan genç kız bulundu
Siirt'te dün kaybolan genç kız bulundu.
Siirt'te dün kaybolan genç kız bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan E.B'den (18) haber alamayan babası M.B.B, dün durumu Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliğine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Dron destekli aramalar sonucu E.B'nin Siirt-Eruh kara yolunun güneş panelleri mevkisindeki dağlık arazide olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi dağlık arazide yapılan genç kız, kara yolunda bekleyen ambulansa taşındı.
E.B, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Dağlık arazide kaydedilen görüntülerde özel harekat polislerinin E.B'yi sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdığı görülüyor.
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