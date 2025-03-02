Siirt'te kaybolan genç kız bulundu

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan E.B'den (18) haber alamayan babası M.B.B, dün durumu Cumhuriyet Şehit Osman Demir Polis Merkezi Amirliğine bildirdi.

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