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        Siirt'te okullarda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Siirt genelindeki okullarda, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:29
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        Siirt'te okullarda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı
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        Siirt genelindeki okullarda, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın koordinasyonunda, AFAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, MEB AKUB ve UMKE ekiplerinin işbirliğiyle Selami Değer Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

        Vali Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve öğrenciler, senaryo gereği, sirenlerin çalmasıyla "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı.

        Öğrencilerin okul toplanma alanına güvenli şekilde ulaştığı tatbikatta, binada bulunanlar tahliye edildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun, AA muhabirine, il genelindeki okullarda eş zamanlı tatbikat yapıldığını anlatarak, "Amaç başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizde farkındalık oluşturmaktır." dedi.

        Coğrafya öğretmeni Yıldız Selçuk Yıldız da Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

        Tatbikatların yararlı ve çok önemli olduğunu dile getiren Yıldız, tatbikatın öğrenciler için çok faydalı geçtiğini söyledi.

        Öğrencilerden Huri Yıldırım ise derslerde depremle ilgili öğrendiklerini, tatbikatla pekiştirdiklerini ifade etti.

        Deprem konusunda herkesin bilgilendirilmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, tatbikatla daha çok bilinçlendiklerini belirtti.

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