Siirt'te kendi işini kurmak isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek verilecek

Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), iş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacak.

KOSGEB Siirt İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendi işini kurmak isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek verilecek. Girişimcileri desteklemek amacıyla sunulan "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği" başvuruları başladı.

İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanacak.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha eklenecek. İşletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6'ya giren başvurular jüri değerlendirilmesine sevk ediliyor. İllerde kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan jüriler tarafından başvurular değerlendiriliyor.

Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3'e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunuyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

Başvurular e-devlet üzerinde 31 Mart'a kadar yapılabilecek.