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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan başarılı emniyet personeline belge

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, özverili çalışma yürüten emniyet personelini belge ile ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:23 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:23
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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan başarılı emniyet personeline belge
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, özverili çalışma yürüten emniyet personelini belge ile ödüllendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Kurtalan ilçesi Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda 11 Şubat gecesi çıkan yangında ve 1 Mart'ta kaybolan E.B'nin (18) bulunmasında etkin çalışma yürüten İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve emniyet personeline "başarı belgesi" takdim etti.

        Öztürk ve emniyet personeline hizmetleri için teşekkür eden Kızılkaya, kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatının çalışmalarının önemine dikkati çekti.

        Kızılkaya, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar dileyerek, "Allah kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

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