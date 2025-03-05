Türk Kızılay, Siirt'te her gün 300 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor

Türk Kızılay Siirt Şubesi, ramazan boyunca her gün 300 kişinin evine üç çeşit iftar yemeği ulaştırıyor.

Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan ekipler, hazırlanan yemekleri Algül, Doğan, Tınaztepe ve Dumlupınar mahallelerinde daha önce tespit edilen ailelere dağıtıyor.

Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, AA muhabirine, bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini gözettiklerini söyleyerek, "Bu sene de ramazan bereketinin sevincini vatandaşlarımızla yaşamaya devam ediyoruz. Her gün iftar yemeyi hazırlayıp bunları ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Altunç, "İhtiyaç sahiplerine bunların dışında bize ulaştıklarında gıda kolisi, zekat yardımlarını da evlerine kadar giderek dağıtıyoruz. Bütün Kızılay şubelerimizde olduğu gibi burada da ramazan bereketini yaşatmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerin katkılarıyla ramazan boyunca bu yardımlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kızılay gönüllülerinden Fatma Balcı da ekiplerle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşların hayır duasını aldıklarını belirten Balcı, "Ailelerin kapısını çalınca hepsi çok mutlu oldu. Bizleri çok sıcak karşıladılar." diye konuştu.​​​​​​​