Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi

        Siirt'te, Yeşilay Haftası kapsamında öğrencilere teknoloji bağımlılığı ile ilgili eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi
        ABONE OL

        Siirt'te, Yeşilay Haftası kapsamında öğrencilere teknoloji bağımlılığı ile ilgili eğitim verildi.

        Yeşilay gönüllülerince, Siirt Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere artan teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri anlatıldı.

        Yeşilay Siirt İl Başkanı Şener Tanık, etkinlikte öğrencilere bağımlılıktan korunma yolları hakkında bilgi aktarıldığını, çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

        Eğitim sonunda çocuklara Yeşilay broşürleri, balon ve rozet dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        Yolda yürüyen kadını sözle taciz etti! Elmacık kemiğini kırdı!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Siirt'te kendi işini kurmak isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek verile...
        Siirt'te kendi işini kurmak isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek verile...
        Siirt'te yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Siirt'te yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Kokusundan rahatsız olan çocukları için sigarayı bırakıp sağlıklı bir yaşam...
        Kokusundan rahatsız olan çocukları için sigarayı bırakıp sağlıklı bir yaşam...
        Türk Kızılay, Siirt'te her gün 300 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor
        Türk Kızılay, Siirt'te her gün 300 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor
        Siirt'te okullarda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı
        Siirt'te okullarda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan başarılı emniyet personeline belge
        Siirt Valisi Kızılkaya'dan başarılı emniyet personeline belge