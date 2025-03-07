Siirt'te öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirildi
Siirt'te, Yeşilay Haftası kapsamında öğrencilere teknoloji bağımlılığı ile ilgili eğitim verildi.
Siirt'te, Yeşilay Haftası kapsamında öğrencilere teknoloji bağımlılığı ile ilgili eğitim verildi.
Yeşilay gönüllülerince, Siirt Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere artan teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri anlatıldı.
Yeşilay Siirt İl Başkanı Şener Tanık, etkinlikte öğrencilere bağımlılıktan korunma yolları hakkında bilgi aktarıldığını, çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.
Eğitim sonunda çocuklara Yeşilay broşürleri, balon ve rozet dağıtıldı.
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