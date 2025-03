Siirt Valisi Kızılkaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kızılkaya, mesajında, medeniyet değerlerinin taşıyıcı unsuru olan kadınların, her alanda verdikleri mücadele ve gösterdikleri fedakarlıkla ülkenin gücüne güç kattığını belirtti.

Kadınların ve annelerin, insani hasletlerin timsali olarak daima özveri, sevgi ve fedakarlıkla yetiştirdikleri nesillerle zengin medeniyetlerinin temellerini attıklarını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın toplumsal yaşamın her alanındaki katkılarına saygı göstermek, onları daha güçlü kılmak için devletimiz ve tüm kurumlarımız her daim kadınlarımızın yanındadır. Bizler, her kadının eşit haklara sahip olduğu, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı, özgürce ve güvenle yaşayabildiği bir toplum için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla sevginin, şefkatin ve hoşgörünün kaynağı olan şehit anneleri ve şehit eşleri başta olmak üzere, Filistin'de, Gazze'de ve mazlum coğrafyalardaki kadınlarımız, İsrail zulmü altında kan ve gözyaşı içinde mücadele ederken, bir yandan da direnişin, umudun ve özgürlüğün simgesi olmaktadırlar. Tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar dilerken, cesaretleriyle tüm insanlığa örnek olmayı sürdüren bu kahraman kadınları da unutmayalım."