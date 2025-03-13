Siirt Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenlendi

Siirt Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" konulu panel düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yaşar, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panelde, Mehmet Akif'in "Berlin Hatıralarından İstiklal Marşı'na" adlı sunumunu yaptı.

Almanların İngiliz, Fransız ve Rus ordusundan esir aldığı Müslümanları irşat etmek için Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 1915 yılında Mehmet Akif'in Berlin'e gönderildiğini belirten Yaşar, "Almanların isteği üzerine gerçekleşen bu seyahatte esirleri irşad ettiği gibi Berlin'de farklı mekanlarda karşılaştığı manzaralara bu hatıralarında yer verir. Milli şairimiz bir toplum bilimci özeniyle, İslam coğrafyası ile Batı dünyasını mukayese ederek mekansal anlamda Batı'nın ulaştığı ileri seviyeyi aktarır. Mehmet Akif, bu hatıralarında Doğu ve İslam coğrafyasına reçeteler sunar." dedi.

Mehmet Akif'i sadece İstiklal Marşı'yla tanıtmanın eksik olacağını vurgulayan Yaşar, devasa külliyatıyla, Berlin Hatıraları'yla, sporcu yönüyle, El-Uksur Hatıralarıyla, Mısır hayatı ve Kuran tercümesiyle "çok cepheli" bir şair olduğunu anlattı.

Yaşar, Mehmet Akif'in cephedeki bir askerin dikkatiyle toplumun sorunlarını, hastalıklarını sıhhatli ve kahramanca bakış açısıyla yansıtmaya çalıştığını kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gültekin de "Bir Motivasyon Metni Olarak İstiklal Marşı" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Hansu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saba Samatya Ölmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.