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        Siirt'te öğrenciler etkinlik yaptı

        Siirt'te, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, "Kardeş Okul" projesi kapsamında ağırladıkları 18 Mart Anaokulu öğrencileriyle etkinlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:28
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        Siirt'te öğrenciler etkinlik yaptı
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        Siirt'te, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, "Kardeş Okul" projesi kapsamında ağırladıkları 18 Mart Anaokulu öğrencileriyle etkinlik yaptı.

        Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, resim çizdi, çeşitli oyunlar oynadı.

        Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Necla Üzüm, öğrencilere yönelik çeşitli etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

        Öğrencilerin oyun oynayarak kaynaştığını dile getiren Üzüm, proje kapsamında karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini aktardı.

        Etkinliğin sonunda çocuklara hediye verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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