Siirt'te öğrenciler etkinlik yaptı
Siirt'te, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, "Kardeş Okul" projesi kapsamında ağırladıkları 18 Mart Anaokulu öğrencileriyle etkinlik yaptı.
Siirt'te, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, "Kardeş Okul" projesi kapsamında ağırladıkları 18 Mart Anaokulu öğrencileriyle etkinlik yaptı.
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, resim çizdi, çeşitli oyunlar oynadı.
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Necla Üzüm, öğrencilere yönelik çeşitli etkinlik düzenlendiklerini söyledi.
Öğrencilerin oyun oynayarak kaynaştığını dile getiren Üzüm, proje kapsamında karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini aktardı.
Etkinliğin sonunda çocuklara hediye verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.