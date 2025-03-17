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        Siirt'te bir okulda hazırlanan gıda kolileri ihtiyacı olan ailelere ulaştırılıyor

        Siirt'te bir okulda hazırlanan gıda malzemeleri, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:02
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        Siirt'te bir okulda hazırlanan gıda kolileri ihtiyacı olan ailelere ulaştırılıyor
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        Siirt'te bir okulda hazırlanan gıda malzemeleri, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

        Yunus Emre İlkokulu'nda ramazan dolayısıyla "İyilik Yap, Dünya Değişsin" sloganıyla kampanya başlatıldı.

        Kampanya kapsamında öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katkısıyla temin edilen ve paketlenen malzemeler, öğretmenler tarafından önceden belirlenen ailelere teslim edildi.

        Okul müdürü Yılmaz Erkan, gazetecilere, amaçlarının sadece gıda yardımı yapmak olmadığını aynı zamanda toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini de pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kampanya kapsamında 100 gıda paketi hazırladıklarını ifade eden Erkan, "Okulda öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle gıda malzemelerini paketleyip, mahallede belirlediğimiz ailelerle teslim ettik. Toplumsal dayanışma gücümüz geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en değerli olgudur. Öğrencilerimizin bu tür projelere katılımı, onlara sadece yardımlaşmanın güzelliğini öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda sorumlu birer birey olarak topluma katkı sağlama bilincini de aşılıyor." dedi.

        Öğretmenlerden Özlem Canbulat ise ramazan ayının manevi havasını taçlandırmak adına düzenledikleri kampanyanın oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

        Dayanışmanın önemine değinen Canbulat, "Kampanyayla ilgili velilerimizi bilgilendirdik. Sağ olsunlar o kadar güzel bir katılım oldu ki biz de bu kadarını ummuyorduk. Öğrencilerimizin bu paketleri oluşturmadaki heyecanı görülmeye değerdi." diye konuştu.

        Öğrencilerden Havin Beyan da kampanyaya katkı sunmanın sevincini yaşadıklarını anlatarak, insanlara destek sunmanın, paylaşmanın, dayanışma içerisinde olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

        Afran İkra Azgan ise paketleri hazırlarken çok mutlu olduğunu belirterek, insanları mutlu etmenin güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

        Aslı Arya Alağaş da geçen yıl başlattıkları kampanyayı bu yıl da sürdürdüklerini kaydetti.

        Damla Beren Geyik ise kampanyada yer almanın birlik ve beraberliklerini pekiştirdiğini belirtti.

        Muhammed Ali Aslan da herkesi mutlu eden bir kampanyaya katıldıklarını anlatarak, iyilik yapmanın önemli olduğunu söyledi.

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