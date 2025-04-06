Siirt'te amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı

Siirt'te amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Kurtalanspor ile Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor, Kurtalan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Kurtalanspor'un 3-1 galibiyeti ile sona eren karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Bazı taraftarların da katıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kulüp yöneticileri, kavgaya karışan futbolcuları ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Hakemler güvenlik önlemleri eşliğinde sahadan çıkarıldı.​​​​​​​