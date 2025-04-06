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        Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:11 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:11
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        Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Esra G. idaresindeki 56 AAF 455 plakalı otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Toytepe köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Abdullah Eren G. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

        Yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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