Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Esra G. idaresindeki 56 AAF 455 plakalı otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Toytepe köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Abdullah Eren G. (9) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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