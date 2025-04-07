Siirt'te atın teptiği 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Siirt'te atın tepmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Siirt'te atın tepmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Köprübaşı köyü Söğütlü mezrasında yaşayan Zerda Ç. (7) evlerinin önünde bulunan atın tekme atması sonucu başından yaralandı.
Çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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