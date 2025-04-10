Siirt'te "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı

Siirt'te bir işletmede kavga çıktığı yönünde yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekibi, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Kezer Çayı mevkisindeki bir işletmede kavga olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekibi, hızla olay yerine intikal etti.

İşletmede, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan sürpriz bir kutlamayla karşılaşan polis ekipleri, hem şaşırdı hem duygulandı.

Çiçeklerle karşılanan polis ekipleri için işletmede pasta kesildi.

İşletme sahibi Sırrı Ulu, her zaman halkın yanında olan polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, polislerin bu anlamlı gününü kutladıklarını ifade etti.