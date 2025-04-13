Siirt'te karda mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'den Pervari ilçesinin Söğütönü köyüne gitmek için yola çıkan minibüs, Geçittepe mevkisinde kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolu açarak 13 kişinin bulunduğu minibüsü güvenli bölgeye ulaştırdı.
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