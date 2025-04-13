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        Siirt'te karda mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:12
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        Siirt'te karda mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'den Pervari ilçesinin Söğütönü köyüne gitmek için yola çıkan minibüs, Geçittepe mevkisinde kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yolu açarak 13 kişinin bulunduğu minibüsü güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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