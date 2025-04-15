Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Akın, dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Akın, dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak.

        Lisans mezunu Akın, ailesinin 4 kuşaktır sürdürdüğü arıcılığa merak sarınca geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurdu.

        Başvurusu onaylanan, arı yetiştiriciliği eğitimine de katılan Akın'a sertifikanın yanı sıra 400 polen tuzaklı boş kovan ve makine ekipman desteği verildi.

        Pervari'nin 2047 rakımlı Çemikare Yaylası'nda arıcılığa başlayan Akın, organik bal üreterek aile mesleğini sürdürüyor.

        - "Bu işi aşkla yapıyoruz"

        Ahmet Akın, AA muhabirine, devletten aldığı destekle ata mesleği arıcılık yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Babası ve ağabeyiyle birlikte organik bal ürettiğini ifade eden Akın, "Üniversiteden mezun olduktan sonra 4 kuşaktır devam eden dede mesleğimiz arıcılığa merak sardım. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını duymuşum. Hibe destek için başvurdum. Daha sonra proje miktarı olan 1 milyon 122 bin liranın yüzde 50 hibe desteğiyle bu işe başladım. Burada hem fenni arıcılık hem de Pervari yöresine özgü 'sepet örme kara kovan balı' üretiyoruz." dedi.

        Kovanları yazın Çemikare Yaylası'na kışın da Siirt merkezdeki Kezer bölgesine bıraktıklarını anlatan Akın, florası zengin olan bölgenin organik bal üretimi için de çok ideal olduğunu kaydetti.

        Herkese devlet desteklerinden yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Akın, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu teşvik programlarının devam etmesini istiyoruz. Bu işi aşkla yapıyoruz. Arıcılık bizim mesleğimiz. Devletin verdiği destekler daha da teşvik edici oluyor. Arıcılığa merakı olanlar var. Onlara da tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        - Kovan sayısını 2 katına çıkarmayı planlıyor

        Akın, bal ve arı ürünlerine yoğun rağbet olduğunu dile getirerek, bu talebi karşılamak için kendi markalarıyla organik üretim yapmayı amaçladığını belirtti.

        İşini büyütmek istediğini anlatan Akın, "Hedefim 400 kovanı 800 kovana çıkartmak." dedi.

        - "Dünyaya açılmayı hedefliyoruz"

        Ahmet Akın'ın ağabeyi Devran Akın da babasıyla 30 yıldır arıcılık yaptığını anlatarak, kardeşinin de bal üretimine başladığını belirtti.

        Ailece bu işi yapmanın kendilerine heyecan verdiğini dile getiren Akın, şunları söyledi:

        "Ben de iki üniversite bitirdim ancak dedemin babası, dedem, babam ve bizler 4. kuşak olarak bu işi yapıyoruz. Pervari balına İstanbul, İzmir ve Ankara ile Avrupa'dan talep söz konusu. Türkiye'nin dört bir yanına bal gönderiyoruz. Destek alabilirsek balın yanı sıra arı sütü, polen, propolis ve arı zehri üretmeyi de düşünüyoruz. Kardeşim Ahmet ile bu işi sürdüreceğiz. Avrupa hatta dünyaya açılmayı hedefliyoruz."

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Sait Ertaş da girişimci Ahmet Akın'ın sağlanan bu destek sayesinde kendisi gibi üniversite mezunu olan ağabeyi ile arıcılığı sürdürdüğünü, iki kardeşin fenni kovanın yanı sıra geleneksel sepet kovanı üretimi de yaptıklarını belirtti.

        ​​​​​​​Ertaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl 62 milyon lira tutarındaki 52 projeye 31 milyon lira hibe destek sağlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Otomobil, evin bahçesine girdi; 2 yaralı
        Otomobil, evin bahçesine girdi; 2 yaralı
        Siirt'te devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
        Şirvan'da ters laleler açmaya başladı
        Şirvan'da ters laleler açmaya başladı
        Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye 111 bin 855 lira ceza verildi
        Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye 111 bin 855 lira ceza verildi
        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Siirt'te hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Siirt'te hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı