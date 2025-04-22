Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

        Yeni Mahallede dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki C.A. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor

        Benzer Haberler

        Siirt'te kırsaldaki çocuklar ilk kez buluştukları gezici kütüphaneden ayrıl...
        Siirt'te kırsaldaki çocuklar ilk kez buluştukları gezici kütüphaneden ayrıl...
        Kurtalan Kayabağlar'da halk buluşması
        Kurtalan Kayabağlar'da halk buluşması
        Mahalledeki taşlı, sopalı, bıçaklı kavga hastanede devam etti: 2'si ağır, 5...
        Mahalledeki taşlı, sopalı, bıçaklı kavga hastanede devam etti: 2'si ağır, 5...
        Siirt Havalimanında yaz tarifesi ile düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek
        Siirt Havalimanında yaz tarifesi ile düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek
        Siirt'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı, ayı yavrusu sütle besleni...
        Siirt'te yaralı kızıl şahin koruma altına alındı, ayı yavrusu sütle besleni...
        Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına...
        Bakan Uraloğlu: Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini yatırım programına...