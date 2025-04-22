Siirt'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
Yeni Mahallede dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki C.A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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