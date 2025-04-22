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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:15
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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kızılkaya, mesajında, milletin iradesini ve ulusal egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan hürriyet ve istiklal meşalesinin tüm ülkeyi aydınlatarak, bağımsızlığın kayıtsız şartsız milletin olduğu tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla temelleri atılan milli egemenlik anlayışı, bugün de demokrasimizin en güçlü dayanağıdır. Bu değerleri geleceğe taşıyacak olan sevgili çocuklarımız, milletimizin en kıymetli emanetidir. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Sevgili çocuklar, sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası sizlerin ellerinde yükselecektir. Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında başarılı bireyler olmanız en büyük temennimizdir. Devletimizin bütün imkanlarıyla sizlerin yanında olmaya, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde yetişmeniz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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