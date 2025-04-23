Siirt'te ses teli dolgusu ameliyatı yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ses teli dolgusu ameliyatı yapıldı.

Kentte ikamet eden Kadriye Erdoğan (78), ses kısıklığı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan muayenesinin ardından ses teli felci geçirdiği gözlenen Erdoğan, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları Op. Dr. Seçkin Akbal ve Op. Dr. İhsan Ceceli tarafından ameliyata alındı.

KBB Uzmanı Akbal, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Akbal, "Hastanın ses teli tek taraflı olarak çalışmadığı için özellikle sıvı gıdaları yerken nefes borusuna kaçma problemi yaşıyordu. Ayrıca ses telleri tam kapanmadığı için de ses oluşturmakta güçlük çekiyordu. Biz de yan tarafa doğru yer değiştirmiş olan ses telini dolgu maddesiyle doldurarak ses tellerinin yeniden kapanmasını sağladık." dedi.

Ceceli de yapılan ameliyatla hastanın ses kalitesi ve ses düzelmesinde ilerleme kaydettiğini aktardı.