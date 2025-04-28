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        Siirt'te şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışması başlatıldı

        Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:22
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        Siirt'te şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışması başlatıldı
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        Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışması yapılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan gecesi ve 27 Nisan'da sabah saatlerinde il genelinde kısa süreli dolu ve yer yer şiddetli yağmur etkili oldu.

        Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda saha çalışmaları başlatıldı.

        Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu, merkezde 42, Kurtalan'da 13 ve Tillo'da 3 olmak üzere 58 hasar ihbarı aldı.

        Teknik ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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