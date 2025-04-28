Kayabağlar'da açılan 3 sondaj kuyusunda içme suyuna ulaşıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde içme suyu için yapılan 3 sondaj olumlu sonuçlandı.

Kayabağlar Belde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Nas'ın girişimleriyle beldenin su sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nas, 3 farklı noktada yaptıkları sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaştıklarını belirtti.

Beldenin en iyi hizmetlerle kavuşması için büyük bir sorumlulukla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Nas, "Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana beldemizin en temel sorunlarından biri olan su sıkıntısını çözmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki üçüncü su kuyusunda da temiz içme suyu rezervine ulaştık. Bu, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Nas, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde yürüttükleri bu çalışmaların meyvelerini vatandaşlarla paylaşmanın en büyük arzuları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: