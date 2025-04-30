Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te trafik ışıklarına "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor

        Siirt'te bazı noktalardaki trafik sinyalizasyon sistemlerindeki ışıklara "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te trafik ışıklarına "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te bazı noktalardaki trafik sinyalizasyon sistemlerindeki ışıklara "Aile Yılı"na özel görseller yansıtılıyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

        "2025 Aile Yılı" logosu bazı kavşaklardaki kırmızı ışıklara yansıtılırken, sarı ve yeşil ışıklar ise "Ailemiz İstikbalimizdir", "Aile Güvendir" ve "Aile Geleceğimiz" gibi ailenin önemini anlatan ifadelerle yanıp sönüyor.

        Kentin işlek yerlerinden Güres Caddesi'nde de "2025 Aile Yılı Hatırası" yazılı ve "Aile Yılı" logosunun bulunduğu stant konuldu.

        Caddeden geçen vatandaşlar, standın arkasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. El broşürlerinin dağıtıldığı caddedeki etkinlikte, vatandaşlara ailenin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, kentin dört bir yanında "Aile Yılı" kapsamında çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Sidar, "İlimizdeki trafik ışıkları başta olmak üzere billboardlarda, havalimanı ve birçok alanda çalışmalarımız var. Bugün de Güres Caddesi'nde tanıtım faaliyetlerimizi yapıyoruz. Vatandaşımızın hatıra fotoğrafını çekebileceği hatıra standını oluşturduk. Vatandaşımızın çok yoğun bir ilgisi var." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sunulan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verdiklerini dile getiren Sidar, vatandaşların etkinliklere ilgi gösterdiğini ifade etti.

        Vatandaşlardan Selçuk Akınay da aile ve eğitimin önemine değinerek, bu iki değerin toplumu ayakta tuttuğunu belirtti.

        Aile ve eğitimin birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Akınay, şunları kaydetti:

        "Önemli olan kusursuz ve mükemmel bir aileye sahip olmak değildir. Önemli olan problemleri çözebilecek bir aileye sahip olmaktır. Bundan dolayıdır ki 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Eğer aile ve eğitim sağlam olursa, o toplum ilerler, gelişir, değişir, büyür ve güçlenir."

        Gülseren Yıldız da eşini kalp krizi sonucu kaybettiğini, güçlü aile bağlarıyla çocuklarıyla mutluluğu yakalamaya çalıştığını anlattı.

        "Ben hem anneyim hem babayım. Çocuklarıma destek olmaya, aileyi bir arada tutmaya çalışıyorum. Gerçekten anne toparlayıcıdır. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen el birliğiyle toparlanıyoruz. O yüzden mutlu bir aileyiz." ifadelerini kullanan Yıldız, çocukların da ailenin vazgeçilmez parçası olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Siirtli master atlet 25 yıllık kariyerine 49 madalya sığdırdı
        Siirtli master atlet 25 yıllık kariyerine 49 madalya sığdırdı
        Siirt'te bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
        Siirt'te bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
        Kayabağlar'da açılan 3 sondaj kuyusunda içme suyuna ulaşıldı
        Kayabağlar'da açılan 3 sondaj kuyusunda içme suyuna ulaşıldı
        Siirt'te şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışm...
        Siirt'te şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışm...
        Bacavan Yaylası'nda doğa yürüyüşünde "benekli semenderleri" görüntülediler
        Bacavan Yaylası'nda doğa yürüyüşünde "benekli semenderleri" görüntülediler