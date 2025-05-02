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        Siirt'te kara yolunda erkek cesedi bulundu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kara yolunda bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:47
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        Siirt'te kara yolunda erkek cesedi bulundu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde kara yolunda bir kişinin cesedi bulundu.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.A, Siirt-Batman kara yolunda 01 AKT 980 plakalı kamyonetle seyir halindeyken Kurtalan'ın Mağrip köyü mevkisinde yolda yatan bir kişinin üstünden geçmiş olabileceğini bildirdi.

        Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yolda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cesedin, ailesi tarafından arandığı öğrenilen Erdal Ç'ye (32) ait olduğu tespit edildi.

        Savcının ve güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erdal Ç'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü A.A. gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Erdal Ç'nin ölüm sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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