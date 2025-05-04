Siirt'te Gazze'ye destek için "Hayır Çarşısı" açıldı

Siirt'te, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Siirt İl Temsilciliğince, Sancaklar Ortaokulu yanında açılan stantlarda, giysi ve gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinliğe katılanlar, burada oluşturulan "Gazze'ye bir not bırak" köşesinde de duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtları panoya yerleştirdi, Gazze'deki dramı anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, etkinliğin 3 gün süreceğini söyledi.

Satışlardan elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini belirten Süzgün, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimize destek amacıyla kurduğumuz Hayır Çarşısı'na yoğun bir katılım var. Bazı kardeşlerimiz giyim eşyası, bazı kardeşlerimiz de yemek yapıp getiriyorlar. Hayırseverler burada bağışlarıyla destek oluyor. Biz de bu bağışları Filistinli kardeşlerimizin yarasına merhem olması amacıyla kendilerine ulaştıracağız. Kardeşlerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."