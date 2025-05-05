Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        AK Partili Gül, Siirt'te gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentteki gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Gül, Siirt'te gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Mervan Gül, kentteki gazetecilerle buluştu.

        Gül, bir lokantada düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ulaşım, istihdam ve sağlık hizmetlerine yönelik son gelişmeleri değerlendiren Gül, hizmetlerle vatandaşların doğduğu yerde kalmasını sağlamayı ümit ettiklerini söyledi.

        Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'nin 2025 Yılı Yatırım Programı'na alındığını ve 34 kilometre uzunluğundaki hattın ihalesinin 28 Mayıs'ta yapılacağını belirten Gül, "Siirt'te özellikle birebir takip ettiğimiz projeler devam ediyor. Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi hem lojistik, hem de stratejik açıdan Siirt için çok önemlidir." dedi.

        Karakol Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne de değinen Gül, etaplar şeklinde devam edecek proje ile vatandaşların modern ve depreme dayanıklı binalara kavuşacağını söyledi.

        AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da parti çalışmalarını değinerek, il, ilçe, belde ve köylere kadar vatandaşların bütün talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

        Toplantıya, AK Parti Siirt Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        CHP Siirt İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik yumruklu saldırıy...
        CHP Siirt İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik yumruklu saldırıy...
        Siirt'te hayvan barınağı hizmetlerini sürdürüyor
        Siirt'te hayvan barınağı hizmetlerini sürdürüyor
        Siirt'te Gazze'ye destek için "Hayır Çarşısı" açıldı
        Siirt'te Gazze'ye destek için "Hayır Çarşısı" açıldı
        Ters lalelerin açtığı Bacavan Yaylası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
        Ters lalelerin açtığı Bacavan Yaylası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
        Siirt'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi
        Siirt'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi
        Kamyonetin ezdiği zihinsel engelli öldü; şoför kendisini ihbar etti
        Kamyonetin ezdiği zihinsel engelli öldü; şoför kendisini ihbar etti