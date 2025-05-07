Siirt'te Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Siirt'te baharın müjdecisi olarak anılan Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı.

Siirt Valiliği öncülüğünde Siirt Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, her yıl Hıdırellez'in doğanın uyanışıyla çeşitli etkinlik ve ritüellerle kutlandığını söyledi.

Doğayla iç içe yaşayan milletin, dostluk ve kardeşliğini pekiştirmek adına yüzyıllardır Hıdırellez'i kutladığını ifade eden Tekin, "Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır. Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdrellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır." dedi.

Tekin, bu köklü geleneğin gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslardan biri olduğunu kaydetti