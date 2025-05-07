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        Siirt'te Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Siirt'te baharın müjdecisi olarak anılan Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:56
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        Siirt'te Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        Siirt'te baharın müjdecisi olarak anılan Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı.

        Siirt Valiliği öncülüğünde Siirt Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, her yıl Hıdırellez'in doğanın uyanışıyla çeşitli etkinlik ve ritüellerle kutlandığını söyledi.

        Doğayla iç içe yaşayan milletin, dostluk ve kardeşliğini pekiştirmek adına yüzyıllardır Hıdırellez'i kutladığını ifade eden Tekin, "Hıdırellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır. Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdrellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır." dedi.

        Tekin, bu köklü geleneğin gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslardan biri olduğunu kaydetti

        Yerel sanatçıların türküler seslendirdiği şenlikte badminton,curling, halat çekme, çuval ve yumurta yarışmaları düzenlendi.

        Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulu birincisi sınıf öğrencisi bedensel engelli Ali Eymen Işıktaş da tekerlekli sandalyesiyle yarışmaya katıldı.

        Yarışmayı yumurtayı düşürmeden tamamlayan Işıktaş'a, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz'in talimatıyla satranç takımı hediye edildi.

        Şenlik, katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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