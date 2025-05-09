Siirt'te Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu.

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