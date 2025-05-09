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        GÜNCELLEME - Siirt'te Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

        Siirt'te Kezer Çayı'na girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:28
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        GÜNCELLEME - Siirt'te Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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        Siirt'te Kezer Çayı'na girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.

        Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yer altı görüntüleme cihazı ve dronların da desteğiyle sürdürülen çalışmada, kaybolduğu yerden yaklaşık 150 metre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu.

        Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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