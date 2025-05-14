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        Siirt'te İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:23
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        Siirt'te İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesinde düzenlenen toplantıda sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerince, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında sunum yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu konusunda kurumlararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

        İl genelinde hızlı ve etkili adımlar atıldığını ifade eden Kızılkaya, Siirt'e kazandırılan modern bakım merkezi ve doğal yaşam alanlarıyla örnek bir tesisin hayata geçirildiğini, Siirt Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara yönelik kapsamlı hizmetler sunulduğunu kaydetti.

        Toplantı sonunda Kızılkaya ve kurul üyeleri, Siirt Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Toplantıya, vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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