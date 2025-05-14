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        Siirt'te bekçinin hastaneye ulaştırdığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

        Siirt'te bekçinin rahatsızlığını fark ederek hastaneye götürdüğü üniversiteli genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:44
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        Siirt'te bekçinin hastaneye ulaştırdığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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        Siirt'te bekçinin rahatsızlığını fark ederek hastaneye götürdüğü üniversiteli genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçisi, Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde park ettiği otomobilinden indikten sonra kaldırımda yürüyen ve bir süre sonra oturan Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Özaydın'ın (23) rahatsızlandığını fark etti.

        Özaydın'ın durumunun ağır olduğunu gören bekçi, onu otomobiline bindirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Özaydın'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde toprağa verildi.

        Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, fenalaşan Özaydın'a, park ettiği aracından inmek üzere olan bekçinin fark edip yardım etmesi ve aracıyla hastaneye ulaştırmak üzere olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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