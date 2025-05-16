Siirt'te lise öğrencileri şiir ve müzik dinletisi sundu

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü İdris Yolbaş, veliler ile davetliler katıldı.

Okul müdürü Hayrettin Savaş, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, programa katılanlara teşekkür etti.

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