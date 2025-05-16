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        Siirt'te lise öğrencileri şiir ve müzik dinletisi sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:53
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        Siirt'te lise öğrencileri şiir ve müzik dinletisi sundu
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        SİİRTAA)- Siirt'te lise öğrencileri şiir ve müzik dinletisi sundu.

        Siirt Lisesi tarafından organize edilen "İçimde Kalan Mısralar" adlı etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        Öğrencilerin Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Necip Fazıl Kısakürek ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yönelik okunan şiir beğeni topladı.

        Etkinlikte okulun korosunca çeşitli türküler seslendirildi, programı düzenleyen öğretmenlere çiçek takdim edildi.

        Okul müdürü Hayrettin Savaş, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, programa katılanlara teşekkür etti.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü İdris Yolbaş, veliler ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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