Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ev çıkan yangında ağır hasar gördü

Siirt’in Kurtalan ilçesinin Üçpınar köyünde bir ev çıkan yangında ağır hasar gördü.

Ali Keklik'e ait evde saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri evden çıkmayı başardı.

Köy sakinleri yangına kuyu suyu ve kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, ev ağır hasar gördü.

Ev sahibi Keklik, can kaybı ve yaralanmanın olmamasının tek tesellileri olduğunu belirterek, evlerinin tamamen yandığını destek beklediklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.