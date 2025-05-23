Siirt'te Hacı Ahmet Akkoyun Camisi ibadete açıldı

Siirt'te inşa edilen Hacı Ahmet Akkoyun Camisi ibadete açıldı.

Emekli öğretmen ve iş insanı Abdulkerim Akkoyun'un babası adına Veyselkarani Mahallesi'nde yaptırdığı caminin törenle açılışı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yapımında emeği geçenleri tebrik ederek, caminin hayırlı olmasını diledi.

Akkoyun da caminin mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Merhum babam Hacı Ahmet Akkoyun'un ismini taşıyan bu camiyi inşa etmek, benim için hem manevi bir borç hem de büyük bir gurur oldu. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İl Müftü Vekili Yahya Ertürk tarafından okunan duanın ardından cami ibadete açıldı.