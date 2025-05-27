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        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz'den 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:06
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        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz'den 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Temiz, yaptığı yazılı açıklamada, darbenin yalnızca bir iktidar değişimi değil aynı zamanda Türkiye'nin demokratik tarihinde derin yaralar açan bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

        27 Mayıs'ın, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup subayın hareketi olmaktan öte ülkenin konumunu yeniden belirlemeyi ve geleceğini dizayn etmeyi amaçlayan daha geniş bir operasyon olduğunun anlaşıldığını anlatan Temiz, şunları kaydetti:

        "27 Mayıs, Türk demokrasisi açısından acı ama öğretici dersler barındıran tarihi bir tecrübedir. Demokratik hafızamızı diri tutmak, darbelerin asla meşru olmadığını vurgulamak, adalet ve vicdan duygusunu canlı tutmak ve genç kuşaklara tarih bilinci kazandırmak için bu karanlık günü hatırlamak ve anmak bir sorumluluktur. Hiçbir gerekçe, millet iradesini gasp etmeyi, halkın oyuyla iş başına gelmiş yöneticileri silah zoruyla görevden almayı meşru kılamaz. 27 Mayıs'ın 65. yılında demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyor, halk iradesinin daima en üstün irade olduğunu hatırlıyor ve bu süreçte hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Milletin vicdanında mahkum olan 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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