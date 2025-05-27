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        Siirt'te sara nöbeti geçirip sulama kanalına düşen genç kız hayatını kaybetti

        Siirt'in Pervari ilçesinde sara nöbeti geçirip sulama kanalına düşen genç kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:00
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        Siirt'te sara nöbeti geçirip sulama kanalına düşen genç kız hayatını kaybetti
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        Siirt'in Pervari ilçesinde sara nöbeti geçirip sulama kanalına düşen genç kız hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Çobanören köyünde yaşayan Ayşe K. (17), sara krizi geçirip dengesini kaybedince evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü.

        Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan genç kız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ayşe K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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