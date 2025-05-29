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        Siirt'te halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti

        Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 07:42 Güncelleme: 29.05.2025 - 07:42
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        Siirt'te halı sahada fenalaşan genç hayatını kaybetti
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        Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        Kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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