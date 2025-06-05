Siirt Valisi Kızılkaya'dan Kurban Bayramı mesajı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kızılkaya, bayramda dayanışma ve kardeşliğin pekiştiğini, sevinçlerin çoğaldığını belirtti.

Kızılkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Bu gönül coğrafyasında insanı kardeş bilen bir anlayışla, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da büyüklerimizi, ihtiyaç sahiplerini, yetim ve öksüz çocuklarımızı, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerini ziyaret etmeyi unutmayalım. Çünkü bayram, paylaştıkça bayramdır. İlimizi huzur ve güven içinde bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak, hizmetin en güzeline layık olan değerli Siirt halkına daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak en büyük hedefimizdir. Bu süreçte siz kıymetli hemşehrilerimin desteğine olan inancım da tamdır. Bugün bu güzel bayramı huzurla kutlayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimiz ve fedakar gazilerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bayramı başka şehirlerde geçirecek vatandaşlarımızdan da seyahatlerinde dikkatli olmalarını, trafik kurallarına riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin mübarek Kurban Bayramınızı kutluyorum."