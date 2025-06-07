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        Siirt'te düğünde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:10 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:10
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        Siirt'te düğünde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığında, Tekel Mahallesi'nde dün bir salonda yapılan düğün sırasında Adnan Pekgöz'ün (20) silahlı saldırıda öldürülmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan A.A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

        Kurtalan ilçesinin Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda dün, silahlı saldırıda Adnan Pekgöz (20) ile V.P, M.P. ve A.D. yaralanmış, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pekgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan saldırgan, kısa sürede polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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