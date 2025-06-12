Siirt'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Siirt-Kurtalan kara yolunun Başur mevkisinde 10 Haziran'da F.V'nin kullandığı 56 AAF 475 plakalı kamyonla çarpışarak ağır yaralanan 33 AIV 898 plakalı otomobilin sürücüsü O.E. (20), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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