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        Vali Kemal Kızılkaya'ya, TÜGVA Siirt il yönetiminden ziyaret

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik ve yönetimini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:50
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        Vali Kemal Kızılkaya'ya, TÜGVA Siirt il yönetiminden ziyaret
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik ve yönetimini kabul etti.

        Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, Tetik ve il yönetimini Valilik makamında kabul etti.

        Kızılkaya, ziyarette yeni seçilen Tetik ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti, onlara başarılar diledi.

        Tetik de kabulünden dolayı Kızılkaya'ya teşekkür etti.

        Ziyarette, Kızılkaya'ya vakfın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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