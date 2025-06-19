Vali Kemal Kızılkaya'ya, TÜGVA Siirt il yönetiminden ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik ve yönetimini kabul etti.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızılkaya, Tetik ve il yönetimini Valilik makamında kabul etti.

Kızılkaya, ziyarette yeni seçilen Tetik ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti, onlara başarılar diledi.

Tetik de kabulünden dolayı Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Ziyarette, Kızılkaya'ya vakfın çalışmaları hakkında bilgi verildi.