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        Siirt Belediyesi kaçak su kullanımına yönelik denetim yaptı

        Siirt'te su kaynaklarının korunması ve kayıpların önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:17
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        Siirt Belediyesi kaçak su kullanımına yönelik denetim yaptı
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        Siirt'te su kaynaklarının korunması ve kayıpların önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıp kaçak su ekibi, haziran ayı boyunca çeşitli mahallelerde denetim yaptı.

        Kentte 120 hane ve bahçede yapılan denetimde 90 kaçak su kullanımı tespit edildi.

        Kaçak kullanımlara müdahale eden ekipler, yasa dışı hatları kapattı.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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