Siirt Belediyesi kaçak su kullanımına yönelik denetim yaptı

Kentte 120 hane ve bahçede yapılan denetimde 90 kaçak su kullanımı tespit edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıp kaçak su ekibi, haziran ayı boyunca çeşitli mahallelerde denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.