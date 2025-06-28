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        Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:23
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        Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı.

        Siirt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Siirt, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin'den 100 sporcu ile antrenörleri katıldı.

        Açılış seremonisinin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olğaç, müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere başarı diledi.

        Gaziantep'ten gelen antrenör Hatice Kübra Oğuz, AA muhabirine, ANALİG grup müsabakalarının heyecanla sürdüğünü söyledi.

        Müsabakalara farklı illerden sporcuların katıldığını ifade eden Oğuz, "Farklı illerden gelen sporcular burada birlikte burada tecrübe kazanıyorlar. Aynı zamanda dostluk kazanıyorlar ve yeni bir çevre edinmiş oluyorlar. Bu tarz organizasyonlar dostluk ve kardeşlikle beraber hem kazanma hem kaybetme duygusunu hep birlikte öğreniyorlar." dedi.

        Adıyaman'dan gelen sporculardan Ela Ecrin İzci de yaklaşık 2 yıldır başladığı judoda başarı elde etmek istediğini belirtti.

        "Siirt'e ilk defa geliyorum ve burayı çok güzel buldum. Hedefim milli sporcu olmak ve ülkemizi hakkıyla temsil etmek." diyen İzci, herkese başarı diledi.

        Gaziantep'ten gelen sporculardan İkra Su Köse de buradan elde edeceği başarılarla Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etme hedefine bir adım daha yaklaşmak istediğini kaydetti.

        Müsabakalar, yarın sona erecek.

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