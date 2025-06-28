Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Judo Müsabakaları Siirt'te başladı.

Siirt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Siirt, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin'den 100 sporcu ile antrenörleri katıldı.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Tufan Olğaç, müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere başarı diledi.

Gaziantep'ten gelen antrenör Hatice Kübra Oğuz, AA muhabirine, ANALİG grup müsabakalarının heyecanla sürdüğünü söyledi.

Müsabakalara farklı illerden sporcuların katıldığını ifade eden Oğuz, "Farklı illerden gelen sporcular burada birlikte burada tecrübe kazanıyorlar. Aynı zamanda dostluk kazanıyorlar ve yeni bir çevre edinmiş oluyorlar. Bu tarz organizasyonlar dostluk ve kardeşlikle beraber hem kazanma hem kaybetme duygusunu hep birlikte öğreniyorlar." dedi.

Adıyaman'dan gelen sporculardan Ela Ecrin İzci de yaklaşık 2 yıldır başladığı judoda başarı elde etmek istediğini belirtti.