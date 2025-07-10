Kurtalan Kaymakam Serin'den Jandarma Komutanı İnan'a ziyaret
Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan'ı ziyaret etti.
Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan'ı ziyaret etti.
Kaymakam Serin, beraberinde Cumhuriyet Savcısı İzzet İzci ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İnan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Serin ve İzci, İnan'a yeni görevinde başarılar diledi.
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