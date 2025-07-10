Siirt'te elektrik trafosu yandı
Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Barış Mahallesi Şeyh Ebul Vefa Caddesi'nde bulunan elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kilidini kırdığı trafodaki yangını söndürdü.
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