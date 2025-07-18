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        Siirt'te hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Siirt'te aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:14
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        Siirt'te hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Siirt'te aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Ali E'nin kullandığı 06 BFP 504 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Kurtalan yolu havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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