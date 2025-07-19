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        Siirt'te kuduz şüphesi üzerine bir köyde hayvan hareketleri kısıtlandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinin Toytepe köyünde bir inekte kuduz şüphesinin görülmesi üzerine hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:03
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        Siirt'te kuduz şüphesi üzerine bir köyde hayvan hareketleri kısıtlandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinin Toytepe köyünde bir inekte kuduz şüphesinin görülmesi üzerine hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi.

        Kurtalan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, serbest veteriner hekim tarafından Toytepe köyündeki bir inekte kuduz şüphesi tespitine ilişkin yapılan ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince köyde inceleme yapıldığı belirtildi.

        Yapılan kontrolde kuduz şüphesi bulunan hayvanın karantinaya alındığı ve öldüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Şüpheli hayvandan alınan numuneler, Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Burada yapılacak analizler sonucu kesin tanı konulacaktır. Görevli ekiplerimizce köy halkına gerekli bilgilendirmeler yapılmış, dezenfeksiyon amacıyla kullanılmak üzere ilaç temin edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından, kuduz şüpheli hayvanla teması olan vatandaşlarımıza önleyici tedavi uygulanmış olup semptom ve bulgular açısından yakın takipleri sürdürülmektedir. İlgili mevzuat kapsamında, köy içerisinde hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar getirilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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