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        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli bulundu

        Siirt'te kaybolan ve arama çalışmaları süren zihinsel engelli, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:26
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        Siirt'te kaybolan zihinsel engelli bulundu
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        Siirt'te kaybolan ve arama çalışmaları süren zihinsel engelli, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta arazide bulundu.

        Merkeze bağlı İnkapı köyünde zihinsel engelli Sait O'dan (59) haber alamayan yakınları, dün gece durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri, termal kamera özellikli dronla köyün çevresinde yaptığı taramada Sait O'nun yerini tespit etti.

        Köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Sait O, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. ​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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