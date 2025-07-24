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        Siirt'te AK Parti Milletvekili Gül ve partililer basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve partililer 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:13
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        Siirt'te AK Parti Milletvekili Gül ve partililer basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve partililer 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        AK Parti Milletvekili Gül, bir kafede düzenlenen programda, basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutladı, basının toplumun sesi olduğunu belirtti.

        Kentte ulaşım, sağlık ve eğitimde yaşanan sorunlara da değinen Gül, hayata geçirilen projelerle bugüne kadar yapılmayan hizmetlerin AK Parti iktidarı döneminde kente kazandırıldığını söyledi.

        AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını ifade ederek, gazetecilerin toplumsal sorunların çözümünde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

        Özturan, parti olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, teşkilat olarak tüm kademelerle birlik içinde çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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