Siirt'te "AFAD Destek Gönüllüleri Kimlik Kartı Dağıtım Töreni" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, afet konulu tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Gönüllülüğün insanın varlığını anlamlandıran, ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değer olduğunu belirten Kızılkaya, "Sizler bu değerin adanmış temsilcilerisiniz. Gönüllülük, medeniyetimizin ve insanlığımızın en kadim miraslarındandır. Bugün burada, milletimizin vicdanını ayakta tutan gönüllülerimizle bir aradayız. İyi ki varsınız, gönülden gönüle uzanan yollar açıyorsunuz." dedi.

AFAD'ın yürüttüğü "destek gönüllülüğü" sisteminin bir seferberlik ruhuna dönüştüğünü dile getiren Kızılkaya, afet anlarında olduğu kadar afet öncesi ve sonrasında da en güçlü dayanışma örneklerini ortaya koyan bu gönüllülük hareketinin toplumun umut kaynağı olduğunu söyledi.