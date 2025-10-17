Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "Şehitler Kütüphanesi" törenle açıldı

        Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

        Giriş: 17.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:05
        Siirt'te "Şehitler Kütüphanesi" törenle açıldı
        Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Yeşeren Gençlik Derneğinin yürütücülüğünü üstlendiği proje kapsamında, ilçenin Dağdöşü köyündeki Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu İlkokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

        Kütüphane, Vali Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kapılarını açtı.

        Vali Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda şehitlerin manevi mirasını yaşatan bir merkez olduğunu kaydetti.

        Projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kızılkaya, "Bu anlamlı mekan, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasına vesile olurken, kahraman şehitlerimizin onurlu mücadelesini de gelecek nesillere aktaracaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

